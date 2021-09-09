Hindistan'da kaynayan suda rahatça oturan çocuğun videosu sosyal medyada şaşkınlık yarattı
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Hindistan'da kaynayan suda rahatça oturan çocuğun videosu sosyal medyada şaşkınlık yarattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Hindistan'da kaynar suyla dolu bir kazanın içinde ellerini bağlayarak oturan çocuğun görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Birçok kullanıcı videonun gerçek olmadığını iddia ederken, kazanın içinde oldukça rahat bir biçimde oturan küçük çocuğun görüntülerini izleyenler şaşkına döndü.

Dünya, Hindistan'da kaydedilen videoyu konuşuyor. Kaynar suyla dolu bir kazanın içinde oturan ve ellerini bağlayan çocuğun rahat tavırları dikkat çekerken, videoya yorum yapan çok sayıda kullanıcı görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

ÇOCUK SUYUN YAKICI SICAKLIĞINDAN KESİNLİKLE ETKİLENMİYOR

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran 30 saniyelik klipte, fokurdayan suyun içinde ellerini bağlamış bir çocuk görülüyor. Klibi izleyenler hayretler içinde kalırken, çocuk suyun yakıcı sıcaklığından kesinlikle etkilenmiyor.

"BURASI 2021 HİNDİSTANI" NOTUYLA PAYLAŞILDI

Bir Twitter kullanıcısının "Burası 2021 Hindistan'ı" notuyla paylaştığı video, paylaşım üstüne paylaşım alıp kısa sürede viral olurken, görüntüler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Su kaynadığında sadece ön tarafta değil kazanın her tarafında kaynar, arkadaki çiçekler bile kıpırdamaz.

- Kadhai adı verilen kazanın tabanı o kadar kalın yapılır ki ateş su kaynatmaz.

- Bu video kesinlikle gerçek değil.

- Kazanda kısmi bir kaynama var, bu bir mucize.

Hindistan'da kaynayan suda rahatça oturan çocuğun videosu sosyal medyada şaşkınlık yarattı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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