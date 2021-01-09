Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek hayatını kaybetti

Hindistan'daki bir hastanede çıkan yangında, bazıları sadece birkaç gün önce doğmuş 10 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'daki bir hastanede çıkan yangında, bazıları sadece birkaç gün önce doğmuş 10 bebek hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan Bhandara Bölge Hastanesi'nde çıkan yangında yedi bebek de alevlerden sağ kurtarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, faciayı "yürekleri burkan bir trajedi" diye tanımladı.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, faciayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyalet Sağlık Bakanı Rajesh Tope, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirtti.

Yangın yerel saatle sabaha karşı 02: 00'de başladı.

Hint medyasına göre kurtarma çalışmaları, yangının çıktığı koğuşta bir biri ardına yaşanan patlamalar nedeniyle, güçlükle yürütülebildi.

Bir hemşire, Yenidoğan Servisi'nden dumanların yükselmesinin ardından, yetkililere haber verdiğini söyledi.

Bölge Sağlık Müdürü Pramod Khandate, gazetecilere yaptığı açıklamada "Hastane yetkilileri yedi bebeği kurtardı ama maalesef 10 bebek talihsiz kazada öldü" dedi.

Bebeklerin bazıları sadece birkaç günlük, en büyüğü ise üç aylıktı.