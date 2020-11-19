Hindistan'da halk, inek dışkısını yüzlerine sürüp kartopu gibi birbirlerine atarak eğlendi

Kutlama yapan halkın inek gübrelerini birbirlerine kartopu gibi attıkları anlar da görüntülendi.

Hindistan'ın en önemli yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali'nin son günleri yine bildik görüntülere sahne oldu. İneklerin çektiği römorklarda toplanan hayvan dışkıları, öncelikle Hindu rahipler eşliğinde tapınakların önüne yığıldı.

KARTOPU GİBİ FIRLATTILAR

Kırsal alanlarda toplanan Hintler, festival boyunca inek gübrelerini ellerine alarak birbirlerinin yüzüne sürdü ve kartopu gibi birbirlerine fırlattı.

ET KESİMİ YASAKLANMIŞTI

Yerlilerin inancına göre Beereshwara Swamy adlı tanrı inek dışkısı içerisinde doğdu. Hindistan'da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.