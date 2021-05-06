Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı artıyor
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Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı artıyor

Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kayıtlara geçti.

Günlük vaka sayısı 30 Nisan'da kaydedilen 402 bin 351 vakanın ardından, bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

Yeni Delhi'deki İngiliz milletler topluluğu oyunları köyü (Commonwealth Games Village) spor kompleksinin geçici olarak dönüştürüldüğü Kovid-19 bakım merkezindeki sağlık personeli yoğun mesai harcıyor

Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı artıyor
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı artıyor
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı artıyor
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh

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