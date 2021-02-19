Hindistan'da düğün konvoyundaki feci kaza kamerada
19.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:59
Hindistan'ın Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı. Kazada gelin şans eseri kurtulurken, araçtan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi.
Hindistan'ın Nai Mandi kentinde bir düğün konvoyu yolda seyir halindeyken eğlenmeye devam ediyordu. O sırada gelinin bulunduğu arabanın camından sarkan damadın kuzenine, karşı şeritten gelen kamyon çarptı.
KORKUNÇ AN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kazada genç şahıs feci şekilde can verirken, düğün konvoyu bir anda adeta yas evine döndü. Öte yandan gelin kazada şans eseri kurtulurken, o anlar konvoyda bulunan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.