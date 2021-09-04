Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu
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Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü. Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

(Sohail Khan/İHA)

Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu
Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu
Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu
Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hindistan'da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu - Haberler
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