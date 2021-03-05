Hindistan'da çiftçiler, Yeni Delhi'deki büyük bir otoyolu trafiğe kapatmayı planlıyor
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Hindistan'da çiftçiler, Yeni Delhi'deki büyük bir otoyolu trafiğe kapatmayı planlıyor

05.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:39
Hindistan'da çiftçiler, Yeni Delhi'deki büyük bir otoyolu trafiğe kapatmayı planlıyor

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, protestolarının 100. günü cumartesi Yeni Delhi'nin dışındaki büyük bir otobanı kapatmayı planlıyor.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, protestolarının 100. günü cumartesi Yeni Delhi'nin dışındaki büyük bir otobanı kapatmayı planlıyor.

Ülke basınındaki habere göre, çiftçi derneği liderleri, kuzey eyaletleri Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş'ten çiftçilerin, yarın Yeni Delhi'nin dışındaki altı şeritli batı çevre otoyolunu kapatmayı planladığını bildirdi.

Birleşik Çiftçi Cephesinin sözcüsü Darshan Pal, yeni tarım yasasına karşı 100 gündür eylemlerinin devam ettiğini belirterek, bunun taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesi için bir baskı oluşturabileceğini söyledi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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