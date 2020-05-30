Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada Hindistan'daki Sonaura kasabasında toprağa gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, bebeği ölmekten son anda kurtardı. Kasaba halkı, toprağın altından kurtarılan bebeği hastaneye yetiştirdi.

Hindistan'daki Sonaura kasabasında ağlama sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gidince toprağa gömülmüş bir bebek buldu. Toprağın altından çıkarılan bebek, bir süre hareketsiz kaldı ancak daha sonra kolunu ve bacağını hareket ettirdi. Kasaba halkının hastaneye yetiştirdiği bebeğin tedavisi devam ediyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Siddharthnagar bölgesindeki Sonaura kasabasında meydana canlı olarak toprağa gömülen bebek yürekleri burktu. Bebeğin ağlamasını duyan bir kişi ağlamanın geldiği yere yönelerek, bebeği ölmekten son anda kurtardı. Toprağa gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince toprağın içerisinden çıkan küçük bir ayak gördü.

CANLI HALDE TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Gördüklerine inanamayan adam, hızlıca ayağın bulunduğu noktayı kazmaya başladı. Toprak altından çıkarılan bebek, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Kısa bir süre sonra kolunu ve bacağını hareket ettirmeye başlayan bebek, topraktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. O anlar kasaba halkı tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Kasaba halkı bebeği hastaneye yetiştirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi.

TALİHSİZ BEBEK EVLAT EDİNİLECEK

Bebeğin kim tarafından gömüldüğü ve kime ait olduğu henüz tespit edilemedi ancak Sonaura kasabasından bir kadının bebeği evlat edineceği belirtildi. Öte yandan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA