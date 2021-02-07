Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp
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Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp

07.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:21

Hindistan'da Himalayalar'daki bir buzulun kopması sonucu kuzey eyaletlerde alarma geçildi. Dhauli Ganga Nehri'ndeki su seviyesinin buzul erimesine bağlı olarak yükselmesi nedeniyle halk tahliye edilirken, Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesinde 150 kişi selde kayboldu.

Hindistan'ın kuzey bölgeleri, Himalayalar'dan kopan bir buzul nedeniyle alarma geçti. Buzun beslediği Ganga nehrinde aşırı derecede yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkı tahliye edildi. Polis dur durak bilmeden mahsur kalanlara yardım etmeye çalışıyor.

Hindistan'da buzul felaketi! Sel nedeniyle 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor

HİDROELEKTRİK SANTRALİ DE HASAR GÖRDÜ

Taşkın nedeniyle Uttarakhand eyaletindeki bir baraj sular altında kaldı. Sel önüne çıkan ne var ne yoksa silip süpürdü. Bir hidroelektrik santrali hasar gördü ve birkaç işçinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'da buzul felaketi! Sel nedeniyle 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor

SU SEVİYESİ NORMALİN 1 METRE ÜZERİNE ÇIKTI

Yetkililer, taşkın yaşanan Ganga nehrinin su seviyesinin normalin 1 metre üzerinde olduğunu, ancak akışın yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.

Hindistan'da buzul felaketi! Sel nedeniyle 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor

2 GÜN ÖNCE DE ÇIĞ FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Uttarakhand eyalet yönetimi, ani sellerde yaklaşık 150 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Aynı bölgede iki gün önce de çığ felaketi yaşanmıştı.

Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp
Haber Yorumları (4)
DİLEK: Kaybolan insanlar inşallah bulunur. Ölenler varsa yüce tanrıdan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.
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CİMBOMLU: insanlar dünyayi bu hale getirdi.
Yayından Kaldır
ADSİZ: Beter olsun
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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500
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