Hindistan'da bir okula leopar girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da bir okula leopar girdi

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Hindistan'da bir okula leopar girdi

Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leoparın okula girdiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leoparın okula girdiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

BBC'nin haberine göre, girdiği okulda bir öğrenciyi hafif yaralayan leopar, 11 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.

Leoparın saldırısına uğrayan öğrenci, sınıfa girdiğinde saklanan leoparı görünce koşarak çıktığını söyledi.

Yetkililer, 5 yaşındaki leoparın, okula yakınlardaki bir ormandan girmiş olabileceğini belirtti.

Görüntülerde, yetkililerin ve vatandaşların sıralar arasında dolaşan leoparı yakalama çalışmaları kameralara yansıdı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title