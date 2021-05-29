Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.

Hindistan'ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi'nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Asansörle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki minik Eren, feci şekilde can verdi! Panik anları kamerada
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Ergin Ataman Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 00:19:06. #1.11#

title