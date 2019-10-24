Hindistan'da ayıları öldürüp cinsel organlarını yemekle suçlanan firari avcı 6 yıl sonra yakalandı

24.10.2019 11:25

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ayıları öldürüp cinsel organlarını yediği öne sürülen bir avcı gözaltına alındı.

Yarlen adıyla bilinen ve kaplan da avladığı öne sürülen avcı, altı yıldır aranıyordu.

Bir ulusal parkta cinsel organları oyulmuş bir ayı cesedinin bulunması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin Yarlen'i 19 Ekim'de Gujarat'ta bir ormanlık arazide yakaladığı açıklandı.

'Ayı penisinin cinsel gücü artırdığına inanıyorlar'

Gujarat'ın sınır komşusu Madhya Pradeş eyaletinin Orman Dairesi sorumlusu Riteş Sirothia, Yarlen'in ayı penisinin cinsel gücü artırıcı etkisi olduğuna inanan Pardhi-Behelia kabilesinin üyesi olduğunu belirterek "Yarlen'i yakalamak için bir ekip oluşturduk. Altı yıldır onu arıyorduk" dedi.

Kaplan dahil bazı yaban hayvanlarını vurarak ticaretini yaptığı öne sürülen Yarlen'in farklı kimlikler kullanarak kaçmayı başardığı söyleniyor.

Madhya Pradeş ormanlarında yaşayan göçebe Pardhi-Behelia kabilesinin üyelerini yaşamlarını avcılıkla sürdürüyor.

Hindistan'da yaban hayvanlarını avlamak yasak. Yasak, ormanlarda av ritüellerine devam ettikleri bilinen yerli toplulukları da kapsıyor.

Hindistan hükümeti, kabilelere iş imkanı sunacak projeler üzerinde çalıştığını söylüyor.

Hakkında altı ayrı suçlama bulunan Yarlen, Kanha ulusal parkında cinsel organları ve safra keseleri çıkarılan iki tembel ayı cesedinin bulunmasından sonra 2013'te tutuklanmıştı. Kefaletle serbest bırakılan Yarlen daha sonra izini kaybettirmişti.

Geleneksel Çin tıbbında akciğerlerde üretilen ve safra kesesinde depolanan ayı safrasından yüzyıllardır ilaç üretiliyor. Ayı safrası karaborsada büyük paralara satılıyor.

Tembel ayıların yavaş hareket ettiği, görme ve işitme duyularının zayıf olduğu için görece kolay avlandıkları belirtiliyor.