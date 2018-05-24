Dul Maaşı İçin Ölmüş Annelerinin Cesedini Mumyaladılar
Hindistan'da beş erkek ve bir kadın, vefat eden annelerinin dul maaşından faydalanmak için kimyasal maddelerle bedenini mumyalayıp parmak izi ile parasını almaya devam etti.
Hindistan'da beş erkek ve bir kadın, 70 yaşında ölen annelerinin dul maaşından faydalanmak için ölü bedenini çeşitli kimyasal maddelerle kaplayarak çürümesine engel oldu.
10 YIL ÖNCE ÖLEN ANNELERİNİN PARMAK İZİNİ KULLANDILAR
Yaklaşık 10 yıl önce ölen kocasının ayda yaklaşık 234 dolarlık maaşı kendisine bağlanan dul kadının parmak izini kullanarak aylığını alan kardeşler, durumdan şüphelenen komşuların yaptığı şikayet üzerine yakalandı.
"KOMADA SANIYORDUK" DEDİLER
Dört aydır ölü olduğu anlaşılan dul kadın okuma yazma bilmemesi nedeniyle parmak izi karşılığında maaşını alıyordu. Polisin yaptığı incelemede, kadının başparmağında mürekkep izlerine rastlandı.
Suçlamaları reddeden ve şu ana kadar annelerinin öldüğünü kimseye haber vermeyen kardeşler, kadının komaya girdiğini düşündüklerini söyleyerek kendilerini savundu.
MUMYALAMIŞLAR
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi kentinde yaşanan olay sonrası konuşan polis memuru, "Bedeni korumak için bir takım kimyasal maddelerle mumyaladıkları bulgusuna ulaştık. Yalanlarını ortaya çıkarmak için de doktor çağırdık" şekline konuştu.
Sözlerine devam eden polis şefi Prasad Singh soruşturma tamamlandıktan sonra kardeşlere sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılacağını ekledi.
Benzer bir olayda da ülkenin doğusundaki Kalküta kentinde bu yılbaşlarında ölen annesinin emekli maaşını almak isteyen bir erkeğin kadının bedenini üç yıl boyunca buzdolabında sakladığı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
-
Kadın ölmüş hala hakkını yiyorlar. . . Cennetlik olacak kadın. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
akp,lilerde öyle yapar artık.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
Vay be . . Daha neler duyacağız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bune biçim bişey insanlık ölmüş resmenCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Millet ne kadar para hastasi olmus o annenizin iki eli birgun yakanizda olacak bunu unutmayin rezil evlatlarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır