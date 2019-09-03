Hindistan'da akaryakıt tesisinde patlama: 4 ölü, 8 yaralı

Hindistan'da akaryakıt tesisinde patlama: 4 ölü, 8 yaralı

Hindistan'da petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

03.09.2019 15:50
Hindistan'da akaryakıt tesisinde patlama: 4 ölü, 8 yaralı

Hindistan'da petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.


Hindistan'ın Mumbai kentinde devlet tarafından işletilen Petrol ve Doğal Gaz Şirketi'ne (ONGC) ait bir petrol ve gaz işleme tesisinde yangın çıktı. Polis ve şirket tarafından yapılan açıklamada, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürüldüğü kaydedildi.


Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tesisin çevresindeki 1 kilometrelik alanın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. - MUMBAİ

Kaynak: İHA
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