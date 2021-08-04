Hindistan'da 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı! Öldürdükten sonra yakmışlar

Hindistan'da 9 yaşındaki kız çocuğuna iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaların odağındaki 4 şahsın, tecavüz ettikleri kıza daha sonra gizlice krematoryumda yaktığı öne sürüldü. Haberin duyulmasının ardından köylüler, protestoya başladı. Köylülerin yoğun baskısının ardından 4 şahıs gözaltına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz iddiası köyü ayağa kaldırdı. 4 şahsın, tecavüz ettikleri kızı gizlice krematoryumda yaktıkları ve olayın üstünü örtmeye çalıştıkları öne sürülürken, ailenin ve köylünün yoğun baskısının ardından harekete geçen polis ekipleri, 4 şahsı da gözaltına aldı.

AİLE HIZLICA YAKILMASINDAN ŞÜPHELENDİ

Hindustan Times'ın haberine göre, bir rahip ve krematoryumda çalışan 3 kişi, tecavüz ettikten sonra öldürdükleri kızın cesedini, ailesinin onayını almadan ve polise haber vermeden krematoryumda yaktı. Ailenin şikayeti ve köylülerin olayı protesto etmesinin ardından, söz konusu 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, ailenin cesedin aceleyle yakılmasını göz önüne alarak, kızlarının cinsel istismara maruz kaldıktan sonra öldürüldüğünden şüphelendiği bilgisini paylaştı.

ORGANLARI ÇALINIR DİYEREK KORKUTTULAR

Zanlıların, anneye, kızlarının elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdiği ve aileyi, polise haber vermeleri durumunda, cesedin otopsiye gönderileceğini ve organlarının doktorlar tarafından çalınacağını söyleyerek korkuttuğu iddia edildi. Yetkililer, yaklaşık 200 köylünün, krematoryumun önünde toplanarak, faillerin tecavüz ve cinayet suçlamasıyla yargılanmalarını talep edip protesto düzenlediğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün