Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı
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Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı

16.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:45
Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı

Hindistan'da 9 yaşındaki Somya adlı çocuk, 6 saat süren beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.

Hindistan'da 9 yaşındaki Somya adlı çocuk, 6 saat süren beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwailor kentinde 9 yaşındaki Somya beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı. Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi'nde ameliyat oldu. Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum" dedi. Somya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 


Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı
Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı
Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı
Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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