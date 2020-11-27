Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu

27.11.2020 21:36 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:40
Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu

Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu. Jaiswal'ın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswal'ın Hindistan'da 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı

Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu
Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
Hindistan'da halk, inek dışkısını yüzlerine sürüp kartopu gibi birbirlerine atarak eğlendi
Hindistan'da halk, inek dışkısını yüzlerine sürüp kartopu gibi birbirlerine atarak eğlendi
Mezuniyete gidemeyen gençlerin fotoğrafları 15 bin pound ödülün sahibi oldu
Mezuniyete gidemeyen gençlerin fotoğrafları 15 bin pound ödülün sahibi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Mert Günok Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Adana Kasım Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu - Haydarabad
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:41:30. #1.14#
title