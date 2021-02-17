Hindistan cevizi suyu neye iyi gelir? Hindistan cevizi suyu nedir? Hindistan ceviz suyu özellikleri ve yararları!

Hindistan cevizinden elde edilen Hindistan cevizi suyu tadı ve özellikleriyle tercih ediliyor Peki, Hindistan cevizi suyu nedir? Hindistan cevizi suyu özellikleri ve yararları! Hindistan ceviz suyu neye iyi gelir?

HİNDİSTAN CEVİZ SUYU NEDİR?

Hindistan cevizi suyu, hindistan cevizi içindeki berrak sıvıdır. Erken gelişimde, nükleer gelişme aşamasında hindistan cevizi endospermi için bir süspansiyon görevi görür. Büyüme devam ettikçe, endosperm hücresel fazına olgunlaşır ve hindistan cevizi hamurunun kabuğuna birikir.

Sade hindistan cevizi sütü, hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi şekeri ve hindistan cevizi suyu; taze, konserve veya şişelenmiş olduğu tropikal ülkelerde popüler bir içecek olmuştur. İçmek için hindistan cevizi soğutulmuş, taze veya paketlenmiş olarak servis edilir. Genellikle müşterileri önünde pala veya benzeri aletlerle kesen seyyar satıcılar tarafından satılır.Perakende için hindistan cevizi suyu, sıradan alüminyum kutular, Tetra Pak, Tetra Brik veya plastik şişelerde, bazen hindistan cevizi hamuru veya hindistan cevizi jölesi (nata de coco) ile bulunabilir. Hindistan cevizi suyu, palmiye şarabı ve hindistan cevizi sirkesi üretmek için fermente edilebilir. Ayrıca jöle benzeri bir yiyecek olan nata de coco yapmak için kullanılır.

HİNDİSTAN CEVİZ SUYU ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI!

Enfeksiyonlarla savaşır.

Kalbe faydalıdır.

Kilo vermeyi hızlandırır.

Mineral açısından zengindir

Böbreklerin işlevini destekler.

Sağlıklı elektrolitler içerir.

Bitkinlik ve dehidrasyonla savaşır.

Mide ekşimesi ve kabızlığa iyi gelir.

Hindistan cevizi suyu içmenin erkeklerde testosteronu artırabileceğini belirten Dr. Kampanant Pornyokrai, "Hindistan cevizi suyunun cinsel performans ile ilgisi olup olmadığını kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var." dedi.