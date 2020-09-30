Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşında? Hıncal Uluç nereli? Hangi gazetede yazı yazmaktadır?

Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşındadır? Hıncal Uluç hangi gazetede yazılar yazıyor?

Sabah gazetesinde yazıları çıkan Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşındadır? Hıncal Uluç mesleği nedir?

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

Hıncal Uluç 1939 yılında Kilis'te dünyaya gelmiştir. Türk gazeteci ve yazardır. Subay olan babası Fuat Uluç, 2. Dünya Savaşı'nda Alman tanklarının manevra yaptığı Bulgar sınırında görevli olmuştur. 3 yaşına kadar anneanne ve teyzesi ile büyümüştür. Babasının tayinlerinden sonra birçok okulda okumuştur.

İngilizceyi öğrenmek için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne yazılmıştır. Ardından Ankara'ya dönmüştür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır.

Hürriyet Partisi, Yenigün adıyla bir yayın organı kurmuş, başına da Cihat Baban'ı getirmiştir. Mehmet Ali Kışlalı desteği ile 17 yaşında, sıkıyönetim gereği altı sayfa çıkan gazetenin spor sayfasını hazırlamaya başlamıştır. Böylelikle gazatecilik hayatına başlamıştır. 2 yıl askerliğin ardından Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı'da çalışmaya başlamıştır. Birçok dergi ve gazetelerde yazılar yazan Hıncal Uluç, halen Sabah gazetesinde yzarlık ve A Haber'de yayınlanan 90'a programında yorumculuk yapmaktadır.

YAPTIĞI İŞLER

Kırmızı Çizgi (2010 - NTV Spor)

90 Dakika (NTV)

Yaşamdan Dakikalar (Önce: Tv8, atv Şimdi: Sky Türk)

Tele Pazar (Kanal 1)

Yalanlar ve Ben - Ortaklaşan Bir Sevgi (yeni program)

Aileler yarışıyor (1975-TRT)

"Hıncal'ın Seçtikleri" (albüm)

"Hıncal'ın Seçtikleri 2" (albüm)