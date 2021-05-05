Hilat ne demek? TDK 'ya göre hilat kelimesinin anlamı nedir?
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Hilat ne demek? TDK 'ya göre hilat kelimesinin anlamı nedir?

Hilat ne demek? TDK 'ya göre hilat kelimesinin anlamı nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Daha çok eski zamanlarda kullanılan kelimelerden biri olan hilat, Arapça' dan Türkçe' ye geçen bir kelimedir. Osmanlı zamanında kullanılan hilat kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Hilat ne demek? TDK 'ya göre hilat kelimesinin anlamı nedir? Sorunun cevabı haberimizin devamında!

Daha çok eski zamanlarda kullanılan kelimelerden biri olan hilat, Arapça' dan Türkçe' ye geçen bir kelimedir. Osmanlı zamanında kullanılan hilat kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Hilat ne demek? TDK 'ya göre hilat kelimesinin anlamı nedir? Sorunun cevabı haberimizin devamında!

HİLAT NE DEMEK?

Hilat kelimesi, Osmanlı döneminde, padişahların, gönül almak ya da ödüllendirmek için bir kimseye giydirdikleri, çok değerli bir kumaştan ya da kürkten yapılmış kaftandır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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