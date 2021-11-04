Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kaç yaşında, nereli? Hilal Özdemir eski eşi kimdir?

Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir eşi kimdir? soruları magazin gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Şarkıcı Hilal Özdemir kimdir, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Türk Halk Müziği şarkıları seslendiren Özdemir, İrem Kız adlı albümle büyük bir çıkış yaptı. Evlendiği Hazım Körmükçü ile de zorlu bir boşanma süreci atlattı.

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı olarak anılan Özdemir, Türk halk müziği şarkıları seslendiriyor. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde adını duyurdu.

1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapan Hilal Özdemir'in, 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır. Ayrıca 1995 yılında Salih Güney ile nişanlanmıştı. Başarılı sanatçı, 1,73 boyunda ve 63 kilodur.

Albümleri :

1994 – İrem Kız

1995 – Barışalım

1998 – Kanadım Değdi Sevdaya

2000 – Bu Bendeki Eski Yara

2007 – Merhaba

2012 – Yar Diline

2013 – Seni Kalbinden Öpüyorum (Maxi Single)

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