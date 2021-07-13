Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı ytaşıyor? Metin Hara kaç yaşında? Hilal Altınbilek kaç yaşında?

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? Hilal Altınbilek kaç yaşıda? Metin Hara kaç yaşında?