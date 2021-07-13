Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı ytaşıyor? Metin Hara kaç yaşında? Hilal Altınbilek kaç yaşında?
Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? Hilal Altınbilek kaç yaşıda? Metin Hara kaç yaşında?
Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile dikkat çekti. Dün tatil beldesinde Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı yaşıyor?
HİLAL ALTINBİLEK VE METİN HARA AŞK MI YAŞIYOR?
Gossippasta'nın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi. Ünlü oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu. Öte yandan tatilini sürdüren Hilal Altınbilek, dün kırmızı bikinisiyle objektiflere yansımıştı.