Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı ytaşıyor? Metin Hara kaç yaşında? Hilal Altınbilek kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı ytaşıyor? Metin Hara kaç yaşında? Hilal Altınbilek kaç yaşında?

Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı ytaşıyor? Metin Hara kaç yaşında? Hilal Altınbilek kaç yaşında?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? Hilal Altınbilek kaç yaşıda? Metin Hara kaç yaşında?

Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile dikkat çekti. Dün tatil beldesinde Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı yaşıyor?

HİLAL ALTINBİLEK VE METİN HARA AŞK MI YAŞIYOR?

Gossippasta'nın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi. Ünlü oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu. Öte yandan tatilini sürdüren Hilal Altınbilek, dün kırmızı bikinisiyle objektiflere yansımıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Levent Yüksel Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşk mı ytaşıyor? Metin Hara kaç yaşında? Hilal Altınbilek kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:15:06. #1.15#

title