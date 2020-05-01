Hilal Altınbilek'ten şaşırtan estetik açıklaması
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Hilal Altınbilek'ten şaşırtan estetik açıklaması

Hilal Altınbilek'ten şaşırtan estetik açıklaması
01.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:44

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Hilal Altınbilek, kendisi hakkında ortaya atılan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi

Altınbilek, 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki halini kıyaslayanlara da sert çıktı. Güzel oyuncu, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını söyledi.& ;

'YAPTIRDIĞIM İŞLEMLER...'

Yüzünde başka bir müdahale olmadığını anlatan Altınbilek, "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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