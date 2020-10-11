Hikmet Şimşek kimdir? Hikmet Şimşek nereli, neden, ne zaman öldü?
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Hikmet Şimşek kimdir? Hikmet Şimşek nereli, neden, ne zaman öldü?

11.10.2020 23:16 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:21
Hikmet Şimşek kimdir? Hikmet Şimşek nereli, neden, ne zaman öldü?

Hikmet Şimşek eşi kim? Başarılı orkestra şefi Hikmet Şimşek 12 Ekim 2001 tarihinde yaşamını yitirdi. Şimşek, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon bölümüne katıldı ve sonrasında konservatuvarda öğretmen oldu. İşte, Hikmet Şimşek biyografisi...

Hikmet Şimşek özgeçmişi araştırılıyor. Konservatuvar orkestra ve korosu ile şefliğe ilk adımını atan Hikmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı başarılı şekilde yöneterek tüm dikkatleri üzerine çekti. Pazar Konseri asdlı rogramla adını duyurdu.

HİKMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Şimşek, 1924 yılında Pervari 'de dünyaya geldi. Harp Okulu'ndan 1946 yılında ayrıldı ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon bölümüne girdi. 1953'te mezun olarak, aynı konservatuvara öğretmen olarak atandı. Konservatuvar orkestra ve korosunu yöneterek şefliğe ilk adımını atan Hikmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası performanıs ardından yurt dışına kursa gönderildi. 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na yardımcı şef olarak atandı. 25 yıla yakın bir süre boyunca burada şeflik görevinde bulundu. Bunun yanı sıra, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenliğe de devam etti.

DEVLET SANATÇISI UNVANI VERİLDİ

Türkiye'de tanınmasına neden olan asıl konu TRT 1 ekranında yönettiği Pazar Konseri adlı program oldu. Ayrıca "Çağdaş Türk Bestecileri" programı ve "Birlikte Söyleyelim" programını hazırladı. Pek çok ülke tarafından Liyakat Nişanları alan baaşrılı sanatçı, 1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görüldü. Budapeşte Filarmoni Orkestrası ile yaptığı "Dört Türk Orkestra Eseri" ve Macar Radyo Orkestrası ile doldurduğu "Orkestra Eşliğinde Türk Halk Türküleri" plakları, 1984 Avrupa Müzik Yılı nedeniyle Fransız Plak Akademisi'nin ödüllerini aldı.

Türkiye'deki ilk müzik festivallerini yönetti. Evrensel müziğin yurt alanına yayılmasında öncülük ederek Ankara Radyosu Oda Orkestrası ile Çoksesli Korosu'nun ve televizyon müzik bölümünün kurulmasına hizmet etti. Bu kuruluşlarda iki yıl süreyle yöneticilik yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Bursa Senfoni Orkestrası'nın da kuruculuğunu üstlendi. Yurt dışında plak kaydı yapan ilk Türk orkestra şefiydi. Atatürk yılı nedeniyle Avrupa'da Atatürk adına yaptığı konserlerde 19 Türk eserini yönetti ve bant kayıtlarını yaptırarak radyodan yayınlattı.

Hikmet Şimşek, ressam Nihal Şimşek ile evliydi. 2001 yılında ölen Hikmet Şimşek sağlığında tüm bedenini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlamıştır.

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