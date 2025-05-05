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Hıdırellez'de dilek kağıdı yakılır mı, dilek kağıdı ne yapılır?

Hıdırellez'de dilek kağıdı yakılır mı, dilek kağıdı ne yapılır?
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Hıdırellez, baharı simgeleyen en eski geleneklerden biri. Hıdırellez'de her yıl Hz. Hızır ile Hz. İlyas'ın bir gül ağacı altında buluşup kendilerine inanıp yardım dileyenlere yardım ettiklerine inanılır.

Hıdırellez halk takviminin ilk yaz bayramlarından biridir. Birçok gelenek ve görenek Hıdırelleze rast gelen günlerde yüzyıllardır yapılıyor. Yüzyıllar önce toplumlar takvimin olmadığı dönemlerde insanlar hayatlarını temel uğraş konularına göre düzenlerler, ekin ekme, bağ bozumu, hasat, koç katımı, baharın gelmesi, tabiatın canlanması vb. gibi olaylar halk arasında oluşturulan takvim aracılığıyla gerçekleştirirlerdi. Peki, Hıdırellez'de dilek kağıdı yakılır mı?

HIDIRELLEZ'DE DİLEK KAĞIDI YAKILIR MI?

Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Hızır'ın karadan, İlyas'ın denizden geldiği söylenir. Dilek kağıdı suya atılır.

Gül ağacı ya da su bulamıyorsanız, dileğinizi yakabilirsiniz. Dileğinizi bir kağıda çizip, kağıdı metal bir kap içinde yakabilirsiniz. Ateşin arındırıcı bir güce sahip olduğu biliniyor.

Gül ağacı ya da su bulamıyorsanız, dileğinizi yakabilirsiniz. Dileğinizi bir kağıda çizip, kağıdı metal bir kap içinde yakabilirsiniz.

HIDIRELLEZ GÜNÜNÜN SABAHI NELER YAPILIR?

Hıdırıllezde sabah ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Hıdırellez günü sabahında erkenden kalkılıp kapıların açılması da bir adettir. Bu sayede hane halkı Hızırın dağıttığı bereket ve bolluktan nasiplendiği gibi evdeki bekarlara da güzel kısmetler çıkar. Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır'ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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