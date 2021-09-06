Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut fragmanı yayın tarihini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut fragmanı yayın tarihini duyurdu

Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut fragmanı yayın tarihini duyurdu
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut için tamamen PlayStation 5 görüntülerini kullandığı, kendi tasarımı olan fragman için yayın tarihini duyurdu.

Hideo Kojima'nın yaklaşmakta olan Death Stranding Director's Cutiçin kişisel olarak düzenlenmiş fragmanı 8 Eylül'de yayınlanacak.

Görünen o ki Kojima, hala işleri kendi bildiği şekilde yapmaya hevesli görünüyor. Kojima Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Death Stranding Director's Cut için kendi fragmanını hazırladığını ve 8 Eylül'de yayınlayacağını doğruladı. Aynı duyuruda, videonun tüm görüntülerinin PlayStation 5'te çekildiğini açıkladı.

Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut fragmanı yayın tarihini duyurdu

Death Stranding Director's Cut, 24 Eylül 2021'de PlayStation 5 için çıkacak.

Oyun sektörünün önemli oyun geliştiricileri arasında yer alan Hideo Kojima'nın, şu an hangi oyun üzerinde çalıştığı tam olarak bilinmiyor, ancak Xbox için bir korku oyunu tasarlayacağı biliniyor. Oyun henüz açıklanmasa da, Xbox başkanı Phil Spencer'ın beğenilen Japon geliştirici ile iş birliği yapıyor olması, beklentileri önemli ölçüde yükseltiyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Öztürk Burak Elmas Samet Aybaba Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut fragmanı yayın tarihini duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:14:11. #1.14#

title