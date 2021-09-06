Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut fragmanı yayın tarihini duyurdu

Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut için tamamen PlayStation 5 görüntülerini kullandığı, kendi tasarımı olan fragman için yayın tarihini duyurdu.

Hideo Kojima'nın yaklaşmakta olan Death Stranding Director's Cutiçin kişisel olarak düzenlenmiş fragmanı 8 Eylül'de yayınlanacak.

Görünen o ki Kojima, hala işleri kendi bildiği şekilde yapmaya hevesli görünüyor. Kojima Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Death Stranding Director's Cut için kendi fragmanını hazırladığını ve 8 Eylül'de yayınlayacağını doğruladı. Aynı duyuruda, videonun tüm görüntülerinin PlayStation 5'te çekildiğini açıkladı.

Death Stranding Director's Cut, 24 Eylül 2021'de PlayStation 5 için çıkacak.

Oyun sektörünün önemli oyun geliştiricileri arasında yer alan Hideo Kojima'nın, şu an hangi oyun üzerinde çalıştığı tam olarak bilinmiyor, ancak Xbox için bir korku oyunu tasarlayacağı biliniyor. Oyun henüz açıklanmasa da, Xbox başkanı Phil Spencer'ın beğenilen Japon geliştirici ile iş birliği yapıyor olması, beklentileri önemli ölçüde yükseltiyor.

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