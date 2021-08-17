Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık konusu, oyuncuları ve Hıçkırık özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık konusu, oyuncuları ve Hıçkırık özeti!

Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık konusu, oyuncuları ve Hıçkırık özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hıçkırık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hıçkırık konusu, özeti ve Hıçkırık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hıçkırık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hıçkırık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hıçkırık filmini izleyecek olanların merak ettiği Hıçkırık konusu nedir, Hıçkırık oyuncuları kimler ve Hıçkırık özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Siddharth Malhotra

Oyuncular: Rani Mukerji, Neeraj Kabi, Riya Shukla, Sachin Pilgaonkar, Vikram Gokhale

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2018 (116 dk)

Vizyon Tarihi : 23 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Siddharth Malhotra, Anckur Chaudhry

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık konusu, oyuncuları ve Hıçkırık özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 07:47:08. #1.15#

title