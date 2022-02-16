Hıçkırık filmi nerede çekildi? Hangi ülkede çekildi? Hıçkırık ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları - Haberler
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Hıçkırık filmi nerede çekildi? Hangi ülkede çekildi? Hıçkırık ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

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Hıçkırık filmi nerede çekildi? Hangi ülkede çekildi? Hıçkırık ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

Televizyon ekranlarının sinema kuşağında sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hıçkırık filmi nerede çekildi? Hıçkırık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hıçkırık konusu, özeti ve Hıçkırık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hıçkırık filminin detayları… Hıçkırık hangi ülkede çekildi? Hıçkırık ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

Hıçkırık filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Hıçkırık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hıçkırık filmini izleyecek olanların merak ettiği Hıçkırık hangi ülkede çekildi? Hıçkırık ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir.

2018 yılında vizyona giren Hıçkırık filminin çekimleri Hindistan'ta gerçekleştirilmiştir.

Yönetmen: Siddharth Malhotra

Oyuncular: Rani Mukerji, Neeraj Kabi, Riya Shukla, Sachin Pilgaonkar, Vikram Gokhale

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2018 (116 dk)

Vizyon Tarihi : 23 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Siddharth Malhotra, Anckur Chaudhry

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