Hiçbir şey nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hiçbir şey mi, hiçbirşey mi? Hiçbir şey ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hiçbir şey". Peki, hiçbir şey nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbirşey mi, hiçbir şey mi yazılır?

Hiçbir şey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, hiçbir şey TDK'ya göre nasıl yazılır? Hiçbir şey nasıl yazılır? Hiçbir şey mi, hiçbir şey mi? TDK'ya göre hiçbir şey kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE HİÇBİR ŞEY NASIL YAZILIR? Hiçbirşey: Yanlış Hiçbir şey: Doğru TDK'YA GÖRE HİÇBİR ŞEY NE DEMEK? hiçbir sıfat, (hi'çbir) Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." - Nazım Hikmet