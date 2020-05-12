"Hiçbir şey bitmedi, salgında toplum algısı çok önemli" Bilim insanları "her şeyin bittiği" algısının oluşmaması için yapılacak açıklamaların çok önemli olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları "her şeyin bittiği" algısının oluşmaması için yapılacak açıklamaların çok önemli olduğunu vurguluyor. Peki, bilim insanları hangi verilerden yola çıkıyor? Acıbadem Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadi Bakırcı ile konuştuk. Kaynak: DailyMotion.com