Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Hiçbir' doğru yazılışı nedir?
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Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Hiçbir' doğru yazılışı nedir?

Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Hiçbir' doğru yazılışı nedir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Hiçbir" kelimesi geliyor. Hiçbir kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan hiç bir ve hiçbir kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Hiçbir nasıl yazılır? Hiç bir ayrı mı yazılır yoksa hiçbir yan yana bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre hiçbir nasıl yazılır? Hiçbir kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Hiçbir kelimesi nasıl yazılıyor tüm detaylarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz. Detaylar yazımızda...

HİÇBİR NASIL YAZILIR?

  • Doğru yazılışı : Hiçbir (Bitişik yazılır)
  • Hatalı yazılışı : Hiç bir

Hiçbir birleşik yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre "Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz" anlamına gelen hiçbir kelimesi birleşik yazılmaktadır. Yani kelime "hiç bir" bu şekilde ayrı yazılmak, "hiçbir" buradaki gibi birleşik yazılır.

Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Hiçbir' doğru yazılışı nedir?

TDK'nın sitesinde hiçbir kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi kelime yan yana yani bitişik yazılıyor.

Hiçbir ile ilgili örnek sözler ve cümleler:

- "Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." - Nazım Hikmet

- Hiçbir çocuk üzülmesin diye bunları yapıyorum.

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER (TDK'YA GÖRE)

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

- Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Buna göre birçok, birkaç, hiçbir vb. gibi kelimeler birleşik yazılmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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