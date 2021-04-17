Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Hiçbir' doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Hiçbir" kelimesi geliyor. Hiçbir kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan hiç bir ve hiçbir kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Hiçbir nasıl yazılır? Hiç bir ayrı mı yazılır yoksa hiçbir yan yana bitişik mi yazılır?