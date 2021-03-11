Hiç tanımadığı kişiye "Her gün benim evime geliyorsun" diyerek saldırdı! Kadınlar arasındaki kavga kamerada
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Hiç tanımadığı kişiye "Her gün benim evime geliyorsun" diyerek saldırdı! Kadınlar arasındaki kavga kamerada

11.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:11

Bursa'da bir kadın, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyerek markette alışveriş yapan kadına saldırdı. 2 kadını kimse ayıramazken, şahıslar yakınlarının gelmesiyle sakinleşti. O anlar ise güvenlik kamerasın yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşti. Markette alışveriş yapan kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

"HER GÜN BENİM EVİME GELİYORSUN"

Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti. Darbedilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu. Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hiç tanımadığı kişiye 'Her gün benim evime geliyorsun' diyerek saldırdı! Kadınlar arasındaki kavga kamerada
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