Hiç dizisi konusu nedir? Hiç dizisi oyuncu kadrosu! Blu TV 'Hiç' ne zaman başlayacak? Hiç oyuncuları kimler?
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Hiç dizisi konusu nedir? Hiç dizisi oyuncu kadrosu! Blu TV 'Hiç' ne zaman başlayacak? Hiç oyuncuları kimler?

16.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:48
Hiç dizisi konusu nedir? Hiç dizisi oyuncu kadrosu! Blu TV 'Hiç' ne zaman başlayacak? Hiç oyuncuları kimler?

Blu TV'nin yeni sezon dizilerinden birisi Hiç dizisi oldu. Hiç dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Hiç dizisi konusu nedir? Hiç dizisi oyuncuları kimler? Hiç dizisinde TikTok fenomenleri mi rol alacak? Hiç dizisinde sosyal medya fenomenleri mi olacak? Hiç dizisi hakkında bilgiler!

Yeni başlayacak dizilerden birisi 'Hiç' dizisi oldu. Blu TV'de yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Hiç dizisi ne zaman başlayacak? Hiç dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Hiç konusu nedir?

HİÇ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Blu TV'de yayınlanacak olan Hiç dizisi 19 Şubatta sadece BluTV'de yayınlanacak. Resmi twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hiçlikten gelen sıra dışı hikayeler... #HİÇ 19 Şubat'ta sadece BluTV'de."

HİÇ DİZİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Hiç dizisi Blu TV platformunda yayınlanacaktır.

HİÇ DİZİSİ KONUSU NE?

Blu TV'nin Youtube paylaşımı:

"Ne kadar büyük oynarsan katlanacağın sonuçlar da o kadar büyük olur. Üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları "ticaret" çok daha büyük bir organizasyona dönüşüyor. #HİÇ? yakında sadece BluTV'de."

Hiç dizisi konusu nedir? Hiç dizisi oyuncu kadrosu! Blu TV 'Hiç' ne zaman başlayacak? Hiç oyuncuları kimler?

Hiç dizisi üniversite yaşamına tutunmaya çalışan bazı öğrencilerin yaşadığı zorlukları ve başlarından geçen maceraları konu alacaktır.

HİÇ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hiç dizisinde sosyal medya fenomenleri yer alıyor. Daha çok ağırlıklı olarak TikTok fenomenlerinin yer alacağı dizinin oyuncuları şu şekilde:

- Semih Varol

- Sera

- Doğanay

- Uzun Makarna

Hiç dizisi konusu nedir? Hiç dizisi oyuncu kadrosu! Blu TV 'Hiç' ne zaman başlayacak? Hiç oyuncuları kimler?
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