Heyelanlarda Eğilen Yüksek Gerilim Hattı, Direkleri Korkutuyor

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, geçen ay meydana gelen sel ve heyelanlarda, Senoz Vadisi'ndeki enerji nakil hatlarını taşıyan çok sayıda demir direk eğildi, toprağın kaymasıyla askıda kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak kaymasını önlemek için ayaklarına naylon örtülerek, önlem alınmaya çalışılan elektrik direkleri, köylüleri tedirgin ediyor.



Çayeli İlçesi Senoz Vadisi'nde, geçen ay meydana gelen sel ve heyelanlarda, çöken evin enkazının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Sel ve heyelanlarda kara yolu, köy ve mahalle yolları, su şebekeleri ile enerji nakil hatları da zarar gördü. Vadideki Çukurluhoca, Kaptanpaşa ve Buzlupınar köylerinde ise enerji nakil hatlarını taşıyan çok sayıda demir direk eğildi, toprağın kaymasıyla askıda kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak kaymasını önlemek için ayaklarına naylon örtülerek, önlem alınmaya çalışılan elektrik direkleri, köylüleri korkutuyor. Eğilen elektrik direklerinin altından geçerek, evlerine ulaşan köylüler, önlem alınmasını istiyor.



'TEHLİKE ARZ EDİYORLAR'



Çukurluhoca köyünde yaşayan Macit Taşçı, köylerinde meydana gelen heyelanlarda elektrik direklerinin eğildiğini ve bu durumun tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bu elektrik direklerinden evlerimize elektrik geliyor. Kışın bu hatlardan elektrik almak mümkün olmayacak. Bu konuda önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.



Aynı köyde oturan İsmail Taşçı ise "Elektrik direkleri, eğildi. Ekipler, gelerek, iş makineleri ile eğilen direkleri düzeltmeye çalıştı; ama olmadı. Böyle idare ediyoruz; ama tehlike arz ediyorlar" diyerek, önlem alınmasını istedi.



'MÜHENDİSLİK BİLİMİNE RİAYET EDİLMİYOR'



Konuyla ilgili açıklama yapan TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork, vadide yanlış uygulamalar yapıldığını ileri sürdü. Yaşanan sel felaketinin ardından elektrik direklerinin altına brandalar çekilerek, geçici tedbirler alındığını anlatan Kork, şunları söyledi:



"154 bin kilovatlık bir enerji nakil hattı yapıyorsun bunun direğinin zemin etüdünün ne olduğuna bakmıyorsun. Bölgede yaşayan vatandaşlara da sorulmamış. Sorsalar 'Bu direği buraya dikmeyin' derlerdi. Burada yapılan yanlış uygulamalarla mühendislik bilimine riayet edilmeyen yanlış, günübirlik uygulamalarla son 30-40 yılda yapılmış harcamaların yüzde 50'si, buhar olup, gitti. Yerine koyma için beklide 2 kat daha para harcanacak. Ülke kaynaklarına yazık. Bölge insanının çektiği çilelere yazık. Selden sonra halen daha elektrik gitmeyen yerler var. Bundan ders almalıyız. Artık yeter, hata yapmayalım."



- Rize