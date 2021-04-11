Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı
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Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı Bartın'ın Hasankadı beldesine ulaşım sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı

BARTIN - Bartın'ın Hasankadı beldesine ulaşım sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle dev kayalar yolu kapatırken yapılan çalışma ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın'ın Hasankadı Beldesine ulaşım sağlayan karayolun heyelan meydana geldi. Etkili olan sağanak yağmurların ardından Hanyeri köyü mevkiinde meydana gelen heyelanda dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu heyelan yaşanan bölgede tehlikenin devam ettiğine dikkat çekerek, "Son günlerde yoğun şekilde yağan kar ve yağmurdan dolayı Tüloğlu ile Hanyeri arasındaki yolda sürekli kaya ve toprak kayması yaşanıyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." Dedi.

Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı
Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı
Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı
Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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