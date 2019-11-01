01.11.2019 19:06

Heybeliada'nın tarihi bu panelde konuşuldu

İSTANBUL - Heybeliada'da Türk Tarih Kurumu tarafından "Heybeliada'da Tarih, Medeniyet ve Adalet" paneli düzenledi.

Türk Tarih Kurumu tarafından Heybeliada'da düzenlenen "Heybeliada'da Tarih, Medeniyet ve Adalet" panelinde adanın tarihi ve dünya devletleri arasında günümüzdeki yerine ilişkin konulara ışık tutuldu. Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın yanı sıra akademisyenler, eğitimciler, öğrenciler ve ilçe protokolü katıldı. Prof. Dr. Refik Turan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. Hikmet Eroğlu, Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ ve Dr. Hakan Gökpınar oldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Refik Turan, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun mevcut durumunun batılı ülkeler tarafından kullanılmaya çalışıldığını, fakat Türkiye'nin de hiçbir şekilde kendi egemenlik hakkından taviz vermeyeceğine işaret etti.

Konuşmacı akademisyenlerin sırayla konularına dair sunumlarını yaptıkları panelde Türkiye'deki dini ve etnik azınlıkların tarihteki yerleri ile Kurtuluş Savaşı'ndaki faaliyetleri, Heybeliada Ruhban Okulu'nun tarihi ve hukuki statüsü, ekümeniklik konusu, Türkiye'nin AB üyeliği için bir kriter olarak gösterilmesi ve Heybeliada'nın tarihteki önemi gibi konulara dikkat çekildi. Panelin bitiminde soru ve cevap kısmına geçildi. Katılımcılar, ele alınan konularla ilgili merak edilenler hakkında konuşmacılardan bilgi aldı.

Kaynak: İHA