Heval ne demek? Heval isminin anlamı nedir? Heval neyce, Türkçe anlamı nedir? Heval ne anlama geliyor?

Heval nedir, ne demek merak ediliyor? Heval TDK'da var mı? TDK'ya göre Heval isminin anlamı nedir?

HEVAL NE DEMEK? HEVAL HANGİ DİLDE?

Heval Kürtçe kökenli bir kelimedir. Anlamı ise 'Arkadaş' demektir.

HEVAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Heval isminin anlamı "Arkadaş, Dost" vb. demektir. Heval kelimesi isim olarak da kullanılmaktadır.

TDK'DA HEVAL İSMİ GEÇİYOR MU?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Heval ismi yer almamaktadır.

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