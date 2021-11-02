Heval ne demek? Heval isminin anlamı nedir? Heval neyce, Türkçe anlamı nedir? Heval ne anlama geliyor?
Bazı isimlerin ve kelimelerin anlamları nedir merak ediliyor. Anlamı merak edilen isimlerden birisi de Heval'dir. Peki, Heval ne demek? Heval isminin anlamı nedir? Heval neyce, Türkçe anlamı nedir? Heval ne anlama geliyor? İşte bilgiler...
Heval nedir, ne demek merak ediliyor? Heval TDK'da var mı? TDK'ya göre Heval isminin anlamı nedir?
Heval Kürtçe kökenli bir kelimedir. Anlamı ise 'Arkadaş' demektir.
Heval isminin anlamı "Arkadaş, Dost" vb. demektir. Heval kelimesi isim olarak da kullanılmaktadır.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde Heval ismi yer almamaktadır.
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