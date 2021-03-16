Heteroseksüel nedir?
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Heteroseksüel nedir?

16.03.2021 08:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:57
Heteroseksüel nedir?

Heteroseksüellik veya karşıcinsellik, cinsel ve duygusal açıdan karşı cinse ilgi duyan biyolojik insan tipidir. Cinsel açıdan kadınlara ilgi duyan erkeklere ve erkeklere ilgi duyan kadınlara heteroseksüel denilmektedir. Heteroseksüel nedir, ne anlama gelmektedir? Etimolojik kökeni nedir?

Heteroseksüellik veya karşıcinsellik, cinsel ve duygusal açıdan karşı cinse ilgi duyan biyolojik insan tipidir. Cinsel açıdan kadınlara ilgi duyan erkeklere ve erkeklere ilgi duyan kadınlara heteroseksüel denir. Heteroseksüellik hayvan cinselliğini tanımlamada da sıkça kullanılır. Heteroseksüel nedir, ne anlama gelmektedir? Etimolojik kökeni nedir? İşte detaylar haberimizde...

HETEROSEKSÜEL NEDİR?

Heteroseksüellik veya karşıcinsellik, cinsel ve duygusal açıdan karşı cinse ilgi duyan biyolojik insan tipidir. Cinsel açıdan kadınlara ilgi duyan erkeklere ve erkeklere ilgi duyan kadınlara heteroseksüel denir. Heteroseksüellik hayvan cinselliğini tanımlamada da sıkça kullanılır.

HETEROSEKSÜEL ETİMOLOJİK KÖKENİ NEDİR?

Heteroseksüel kelimesi, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "cinsiyet" anlamına gelen Latince sex sözcüklerinden gelmektedir. "Heteroseksüel" terimi ilk kez 1868 yılında, "homoseksüel" kelimesinin kullanımından kısa bir süre sonra ve bunun zıttını ifade edecek biçimde, Karl Maria Kertbeny tarafından kullanılmıştır. "Heteroseksüel" sözcüğüne ilk kez Merriam-Webster'in Yeni Uluslararası Sözlüğünde (Merriam-Webster's New International Dictionary) "karşıt cinsler arasındaki cinsel tutku" biçiminde tanımlanan tıbbi bir terim olarak yer verilmiş; fakat sözlüğün 1934 yılındaki ikinci baskısında aynı sözcük, "karşı cins için duyulan cinsel tutkunun ortaya çıkış biçimi; normal cinsellik" olarak tanımlanmıştır (Katz, 1995).

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