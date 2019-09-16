Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'in hacklenen Instagram hesabından çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosu olduğu iddia edilen bir link paylaşıldı.

16.09.2019 15:18
Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı hacklendi. Hacklenen hesapça şarkıcıya ait çıplak fotoğrafların yanı sıra, şarkıcıya ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunun bir linki paylaşıldı.

HESAPTA YARIM SAAT DURDUKTAN SONRA KALDIRILDI

Gece saatlerinde şarkıcının uyuduğu sırada paylaşılan fotoğraf ve link, hesapta yaklaşık yarım saat durduktan sonra kaldırıldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Geçen sene de erkek arkadaşı Lewis Hamilton ile çekmiş olduğu cinsel videosunun sızdırıldığı şarkıcı hesabının hacklenmesi ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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YORUMLAR (2)

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    evet ya calındı. . . . Bu resmen sigortalı iş yerini yakıp siğortadan paza kazanmaya benizor.
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