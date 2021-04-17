Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı
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Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı

Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sık sık maskesiz görüntülenmesiyle gündem olan Merve Boluğur, yine kurallara uymayınca Nişantaşı'nda zor anlar. HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmek isteyince içeri alınmayan oyuncu, "Beni tanımıyor musunuz?" diyerek sert çıkıştı.

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve yakın zamanda YouTube kanalı açan Merve Boluğur, maskeden sonra şimdi de HES kodu krizi yaşadı. Defalarca kez maskesiz görüntülenen hatta iki kez 900 TL'lik para cezası yiyen Boluğur, bu sefer de alışveriş merkezine HES kodu olmadan girmek istedi.

ÜNLÜLÜĞÜNÜ KULLANMAK İSTEDİ AMA OLMADI

Milliyet'te yer alan habere göre, kapüşonu ve maskesiyle zor tanınan 33 yaşındaki oyuncu, Nişantaşı'nda gazetecilerden kaçmak için alışveriş merkezine girmek istedi. Ancak HES kodu olmayan oyuncu geri çevrildi. Merve Boluğur, AVM'nin güvenlik görevlilerine "Uygulama kullanmıyorum" diyerek karşılık verip kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi. Oyuncunun "Beni tanımıyor musunuz?" çıkışı, görevlilerden karşılık bulmadı. Bunun üzerine Boluğur, alışveriş merkezinden çıkmak zorunda kaldı.

HES kodu olmadığı için alışveriş merkezine alınmayan Merve Boluğur, ünlülüğünü kullanmaya çalıştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
ERDEM ÇAKIR: Soruyorum size bunun haber değeri nerede? Hes kodu olmadan İçeri alınsaydı haber değeri olurdu.
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