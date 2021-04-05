HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
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HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU - Haberler | Güncel
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİGiresun'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yaparken akıntıya kapılarak cansız bedenine ulaşılan işçinen Van nüfusuna kayıtlı Umut Sarı (20) oluğu öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Giresun'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yaparken akıntıya kapılarak cansız bedenine ulaşılan işçinen Van nüfusuna kayıtlı Umut Sarı (20) oluğu öğrenildi. Sarı ile birlikte akıntıya kapılan ve kendi imkanlarıyla yaralı kurtulan 3 işçiden Ömer Sarı'nın (25) da olayda yaşamını yitiren Umut Sarı'nın ağabeyi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada, bölgede yaşanan olaya ilişkin ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı da bildirildi.  


HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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