HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

19.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 20. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK maçı 19 Ocak Salı günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

HES Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'de oynanacak.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN TOKAT(Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

ADEM CİNEK(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

HASAN ALDI(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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