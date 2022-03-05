Herson'da sivil direnişçiler, Rus konvoyunun yolunu kesti: Evinize dönün

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde de devam ediyor. Rus güçleri, Başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ise savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. Çatışmaların en şiddetli yaşandığı kentlerden biri de Herson...

ARAÇLARIN ÖNÜNE YATTILAR

Sivil halkın ciddi bir direniş ortaya koyduğu kentte çekilen bir video yaşanan durumu gözler önüne serdi. Videoda Rus konvoyunun önünü kesen vatandaşlar, araçların önüne yatıp askerlere "Evinize dönün" diye bağırdı.