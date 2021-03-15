Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor

15.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:01
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde onlarca yivli sütun bulunan 2 bin yıllık Heron (Derik) kutsal alanını Romalılardan önce kimlerin kullandığı gizemini koruyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde onlarca yivli sütun bulunan 2 bin yıllık Heron (Derik) kutsal alanını Romalılardan önce kimlerin kullandığı gizemini koruyor.

Taş yapıları ile M.S. 2. Yüzyıl'la tarihlendirilen Sincik ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki Heron kutsal alanı, bin 250 metre yükseklikte bulunuyor. M.S. 2. Yüzyıl'da yapılan kutsal alanda bulunan kalenin M.S. 70'lerde Romalılar tarafından yapıldığı ve uzun süre kullanıldığı biliniyor. İki tepe arasındaki düz bir alanda kurulan yapıda biri ana tapınak olmak üzere üç adet tapınak bulunuyor. Kutsal alanının bir kült merkezi olduğu ve Kommagene Krallığının izlerini taşıdığı ile ilgili bilgi bulunmuyor.

Bilgilerin kısıtlı olması, kimin tarafından yaptırıldığı ve kimlerin tapınmak üzere buraya geldiği konuları merak uyandırıyor. Özellikle diğer tarihi alanlarda bulunmayan yivli sütunlar ilgi çekiyor. Sayıları onlarca olan yivli sütunların üst üstü olduğu ancak zamanla yıkıldığı biliniyor. Kutsal alandaki evler de tarihi yapılarla iç içe bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kutsal alan içerisinde 3 tapınağın bulunduğu belirterek, 9 metre yüksekliğinde bir koruma kulesinin olduğunu söyledi. Kutsal alanın Nemrut Dağı'nı gören bir noktada olduğuna dikkat çeken Alkan, "Bin 250 metre yükseklikte düz bir alanda tapınak kurulmuştur. 1965 yılında Wolfram Höpfner tarafından mimari incelemesi yapılmıştır. Buranın Roma'ya ait olup olmadığı bilinmemekle beraber, Kommagene Kralı 1. Antiochos'un hükümdarlık kültü olarak kullanıldığı da söylenmektedir. Burayla ilgili bilgilerin kısıtlı olması ve kimlerin burada tapındığı ile ilgili bilgi olmaması merak uyandırmaktadır. Buradaki sütun yapısı Karakuş ve diğerlerinin sütun yapılarından farklı olan yivli sütunlardır" dedi.

Tarihi alanda evi bulunan Abuzer Kaymak ise 500 yıldan yani yedi kuşaktan beri bu bölgede olduklarını ve tarihi alanları gönüllü olarak koruduklarını dile getirdi.

Birinci derece SİT alanı olan Heron kutsal alanı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. - ADIYAMAN

Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Caner Erkin Metin Oktay Cüneyt Çakır Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:19:33. #1.15#
title