Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?
Herkül: Özgürlük Savaşçısı, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Herkül: Özgürlük Savaşçısı konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi fragmanı da haberimizde.
Film takipçileri ''Herkül: Özgürlük Savaşçısı özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.
HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Radical Studio'nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan "Hercules: The Thracian Wars" grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos'un imzası olacak. Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.
HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇICI OYUNCULARI
Sevilen aksiyon filminin güçlü oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminde yer alan oyuncular şöyle:
Dwayne Johnson
Rufus Sewell
Aksel Hennie
Ingrid Bolsø Berdal
Ian McShane
Joseph Fiennes
John Hurt
Irina Shayk
Peter Mullan
Reece Ritchie
Tobias Santelmann
Rebecca Ferguson
Isaac Andrews
Ian Whyte
Robert Maillet
Joe Anderson
Barbara Palvin
Stephen Peacocke
Nicholas Moss