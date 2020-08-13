Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim? Herkül: Özgürlük Savaşçısı, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Herkül: Özgürlük Savaşçısı konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Herkül: Özgürlük Savaşçısı özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Radical Studio'nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan "Hercules: The Thracian Wars" grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos'un imzası olacak. Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇICI OYUNCULARI

Sevilen aksiyon filminin güçlü oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminde yer alan oyuncular şöyle:

Dwayne Johnson

Rufus Sewell

Aksel Hennie

Ingrid Bolsø Berdal

Ian McShane

Joseph Fiennes

John Hurt

Irina Shayk

Peter Mullan

Reece Ritchie

Tobias Santelmann

Rebecca Ferguson

Isaac Andrews

Ian Whyte

Robert Maillet

Joe Anderson

Barbara Palvin

Stephen Peacocke

Nicholas Moss