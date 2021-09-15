Herkez nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mı, herkez mı?

Herkez kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Herkes nasıl yazılır? Herkez mı, herkes mı? TDK'ya göre herkez kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HERKEZ NASIL YAZILIR? HERKES MI, HERKEZ MI?

Herkes:

zamir, (he'rkes), Farsça her + kes

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"Neylersin ölüm herkesin başında/ Uyudun uyanmadın olacak" - Cahit Sıtkı Tarancı

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