Herkez nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mı, herkez mı? - Haberler
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Herkez nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mı, herkez mı?

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Herkez nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mı, herkez mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "herkez". Peki, herkes nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mı, herkez mı yazılır?

Herkez kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Herkes nasıl yazılır? Herkez mı, herkes mı? TDK'ya göre herkez kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HERKEZ NASIL YAZILIR? HERKES MI, HERKEZ MI?

Herkes:

zamir, (he'rkes), Farsça her + kes

İnsanların bütünü, cümle âlem: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Haber: Herkez nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mı, herkez mı? - Haberler
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