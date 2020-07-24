Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı Ayasofya'nın cami olması kararının ardından bir sokak röportajında dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken ve "Cuma namazı kılmaya gideriz" diyen genç de ilk cuma namazı için Ayasofya Camii'nin dışında yerini aldı.

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılıyor. İlk cuma namazı için vatandaşlar yerlerini alırken onlardan biri de sokak röportajında dikkatleri üzerine çeken dövmeli genç oldu.

"BEN İNANÇLI BİRİYİM"

Söz konusu genç röportajda kendisine Ayasofya'nın tekrar cami olması sorusuna şu şekilde cevap vermişti: "Cuma namazı kılmaya gideriz. Ben inançlı biriyim ama dış görünüşüm nedeniyle çok yargılıyorlar. Artık alıştım bir şey demiyorum. Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok."