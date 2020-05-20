Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
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Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor

Bursa'da klasik otomobillere ilgi duyan genç, 40 yıllık iki aracını sıfır fiyatına satışa çıkarttı. Genç, "Bu araçlar orijinal olduğu için sıfır otomobil fiyatına satılabiliyor" dedi.

Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
20.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:18

Bursa'da klasik otomobil meraklısı genç, biri 1983 diğeri ise 1981 model olan iki aracını toplam 125 bin liraya satışa çıkarttı. Genç, "Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. Bu araçlar orijinal olduğu için sıfır otomobil fiyatına satılabiliyor" dedi.

HERKESİN HURDAYA ÇIKARTTIĞI ARAÇLARA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Çocukluğundan itibaren klasik otomobillere büyük merak duyan Yavuz Ünlü, çocukluk hayali olan iki aracı uzun uğraşlar sonucunda bulup almayı başardı. Biri 1983 diğeri ise 1981 model olan orijinal araçlara gözü gibi bakan genç adam bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarttı. 1981 model olan araç 70 bin liradan satışa çıkarken, 1983 model ise 55 bin liradan alıcısını bekliyor. Herkesin hurdaya verdiği bu araçlar, Ünlü tarafından sıfır otomobil fiyatına satılıyor.

Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor

"BENİM ARAÇLARIM TAMAMEN ORİJİNAL"

Klasik otomobillere ayrı bir merak duyduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Bu marka otomobillere ayrı merakım var bu araçların orijinallerini bulmak çok zor. Benim şu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. 1981 model olanından piyasada bulmak neredeyse imkansız. Bu araçların çoğu hurdaya gitti benim araçlarım ise tamamen orijinal. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu iki aracımı 125 bin liraya satışa çıkarttım. Bu araçlar orijinal olduğu için sıfır otomobil fiyatına satılabiliyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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