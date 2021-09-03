Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar
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Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Hayvanlar aleminden ilginç videolar gelmeye devam ediyor. Anakondanın ineği tek lokmada yuttuğu anları izleyenler nefesini tuttu. Videoda yılanın, koca ineği dakikalar içerisinde midesine indirdiği görüldü.

Vahşi doğanın acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Bir anakonda yılanı ile ineğin amansız mücadelesini izleyenler, mücadeleden kimin galip çıkacağını merakla bekledi. Ancak rakibine göre çok daha üstün olan anakonda yılanı, dakikalar içerisinde rakibini alt etmeyi başardı.

ÇIRPINIŞLARI DA ÇARE OLMADI

Görüntülerde ineğin verdiği mücadele de dikkat çekti. Dakikalarca yılana direnen inek, anakondanın tüm bedenini sarıp son hamlesini yapmasıyla birlikte çaresizce kaderine boyun eğdi.

Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar - Haberler
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