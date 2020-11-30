Hereke'de asfalt serimi çalışmaları sürüyor
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Hereke'de asfalt serimi çalışmaları sürüyor

30.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:49
Hereke'de asfalt serimi çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını güçlendirirken, mevcut yolların da bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını güçlendirirken, mevcut yolların da bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını güçlendirirken, mevcut yolların da bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde daha önce Karagöz, Katmer, Arif, Arşin, Taksim ve Mesken Sokakları'nda bin 500 metre uzunluğundaki alanda 2 bin 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma, dün de devam ettirildi. Bölgedeki diğer sokaklara da bin ton asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede toplam 3 bin 700 ton asfalt seriminin gerçekleştirileceğini belirtti. - KOCAELİ

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Hereke'de asfalt serimi çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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